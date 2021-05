Banco Inter abre programa de estágio Go Invest para Belo Horizonte

Os escolhidos receberão uma bolsa acima de R$ 2 mil (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O Inter abre processo seletivo para vagas de estágio na Inter Invest, braço de investimentos da plataforma digital. Na primeira etapa do programa Go Invest, que terá outras fases de seleção de estagiários, o objetivo é que, ao final da formação, os estudantes estejam aptos para atuar como advisors na área comercial de investimentos.



A contratação para o time sangue laranja do Inter após a conclusão do estágio depende da certificação CPA-20 (Certificação Profissional Anbima - Série 20), fornecida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e de aprovação no teste de qualificação.





nenhuma experiência na área para se candidatar ao estágio. Os interessados precisam estar matriculados nos cursos de administração, economia, engenharia de produção, ciências contábeis, e áreas afins, com previsão de formatura no máximo até dezembro de 2022.



As vagas são para atuação presencial no escritório de Belo Horizonte, com uma jornada de trabalho de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Não é necessária nenhuma experiência na área para se candidatar ao estágio. Os interessados precisam estar matriculados nos cursos de administração, economia, engenharia de produção, ciências contábeis, e áreas afins, com previsão de formatura no máximo até dezembro de 2022.



Os escolhidos receberão uma bolsa no valor de R$ 2.100,22 e contarão com benefícios como auxílio transporte e seguro de vida.



Os escolhidos receberão uma bolsa no valor de R$ 2.100,22 e contarão com benefícios como auxílio transporte e seguro de vida. As inscrições serão feitas pelo LinkedIn e já estão disponíveis no link: www.linkedin.com/jobs/view/2555704905/?capColoOverride=true . Os interessados têm até o dia 25 de maio para se candidatarem.

Fernanda Ladeira, que é gerente executiva de relacionamento com clientes pessoa física do Inter, destaca que, na primeira etapa do programa Go Invest, os candidatos vão atuar no segmento Black da empresa, que concentra os clientes com investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão.





"É fundamental que o candidato tenha muito interesse na área de investimentos, acompanhe o mercado, seja proativo e busque sempre ir além. Precisa ser comunicativo, gostar da área comercial e ter espírito empreendedor", diz a executiva.





Treinamento





Os candidatos escolhidos na primeira etapa do programa Go Invest passarão por um programa de formação completo para se tornarem advisors de investimentos, que inclui capacitação em investimentos, treinamento comercial, conhecimento dos produtos do Inter, além de toda a preparação necessária para a obtenção da certificação CPA 20.



Após 12 meses de estágio os estudantes estarão elegíveis para serem contratados, caso conquistem a certificação citada e sejam aprovados no teste de qualificação.





"Nós queremos desenvolver advisors de investimentos que façam parte do nosso time de especialistas. No Black, nós unimos a expertise em investimentos com o conhecimento de todos os produtos e serviços do Inter, identificando o que é melhor em cada momento e ofertando soluções personalizadas. Queremos dar a melhor e mais completa experiência de relacionamento, entregar valor e simplificar a vida dos nossos clientes", diz Fernanda Ladeira.





Sobre a Inter Invest





A Inter Invest encerrou o primeiro trimestre de 2021 com R$ 52 bilhões sob custódia e gestão, um crescimento anual de 154%. Já são mais de 1,5 milhão de clientes com algum tipo de investimento na instituição, o que representa cerca de 15% da carteira total de correntistas. Ao todo, são 368 mil clientes com ações custodiadas no Inter.



No aplicativo, os investidores têm acesso a uma plataforma completa com diversos fundos de investimentos com cashback e produtos de renda fixa (do Inter e de terceiros), além de home broker gratuito, comunidades de investimento e acesso gratuito a conteúdos como relatórios e informações relevantes de mercado.