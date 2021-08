Leroy Merlin tem vagas para programa de líderes

Para se candidatar, os profissionais devem ter ensino superior completo, de qualquer curso, com formação entre dezembro de 2018 e junho de 2021. Serão quatro etapas de seleção, entre inscrição, testes on-line e fit cultural com a companhia, dinâmica de grupo e painel regional, até a contratação.Os contratados terão os seguintes benefícios: plano de saúde e odontológico, vale refeição e vale transporte, prêmio de participação nos lucros e resultados, cartão farmácia, gympass, entre outros. Interessados deverão cadastrar o currículo no site, por meio do link