Leroy Merlin anuncia mais de 150 vagas em 12 estados, inclusive Minas

A Leroy Merlin incentiva a diversidade e a inclusão. Todas as vagas são disponíveis para PCD (foto: Wikimedia Commons/VilaTrend)

A Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em melhorias para o lar, anuncia 153 vagas de emprego em 12 estados brasileiros. As oportunidades estão abertas para os estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul,Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.