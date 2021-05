Americanas seleciona futuros líderes para Programa Trainee 2021

Podem se inscrever jovens de todo o Brasil, graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021 (foto: Americanas/Divulgação)



A Americanas está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2021. A companhia busca talentos com diferentes visões de mundo para iniciar uma carreira de sucesso e contribuir com a estratégia da empresa de ser ainda mais relevante no dia a dia das pessoas.



Apostando no desenvolvimento profissional como um dos pilares para o crescimento sustentável do negócio, a companhia oferece diferentes treinamentos em um ambiente diverso, colaborativo e de inovação para a formação de seus futuros líderes. As inscrições vão até o dia 30 de maio.





Os selecionados terão a chance de atuar em áreas estratégicas da companhia, como comercial, abastecimento, financeiro, inovação e tecnologia, O2O (online-to-offline), gente & gestão, entre outras.



Podem se inscrever jovens de todo o Brasil, graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021. O trabalho será inicialmente no modelo remoto - o candidato deve ter disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da Americanas.



As inscrições para o Programa Trainee 2021 da Americanas devem ser feitas pelo site http://traineeamericanas.gupy.io/





A Americanas - com mais de 1.700 lojas físicas espalhadas pelo país e um time engajado de 24 mil pessoas - busca jovens de perfis diversos, que pensem grande, tenham mente de ‘dono do negócio’ e identificação com a cultura de empreendedorismo e inovação da Americanas.





O programa

O Programa Trainee é uma das principais portas de entrada da Americanas para posições de liderança. Durante um ano, o trainee fará uma imersão por diversas áreas da companhia (job rotation) para o desenvolvimento de habilidades de gestão e participação em projetos de relevância, como as iniciativas que conectam o mundo físico e online (O2O).



Também faz parte da formação intensa do Programa a capacitação na Metodologia Lean Six Sigma, em que o trainee aprende e pratica o método de melhoria de processos, conquistando a certificação Green Belt - de acreditação internacional.





A Americanas oferece um ambiente de constante aprendizado, além de salário compatível com o mercado e diversos benefícios - assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, além de descontos em instituições de ensino, unidades físicas da rede em todo o Brasil e sites Americanas, Submarino e Shoptime.



A seleção é dinâmica, 100% on-line e não exigirá conhecimentos em inglês. Os candidatos passarão por etapas como cadastro inicial, provas on-line, teste de perfil e estudo de caso - para resolução de um case real da companhia -, além de entrevista com gestores e painel com a diretoria.