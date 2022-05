Fhemig abre seleção com 99 vagas com salários de até R$ 6,3 mil

Fhemig abre processo seletivo com 99 vagas para profissionais de diferentes funções (foto: Fhemig/Divulgação)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu processos seletivos com 99 vagas de trabalho para atuar no Hospital Eduardo de Menezes (HEM), na Maternidade Odete Valadares (MOV), no Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), em Belo Horizonte, e no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba.

O Hospital Eduardo de Menezes, na capital mineira, tem o maior número de vagas abertas, são 94 no total. São 70 vagas para técnicos de enfermagem, com 30 horas semanais e salário de R$ 1.533,52; 5 para enfermeiros, 30 horas semanais, salário de R$ 2.911,99; uma para técnico em patologia, 40 horas semanais, R$ 1.871,05.

O HEM também está contratando médicos com as seguintes especialidades: emergencista, uma vaga, 24h semanais; quatro para infectologista, 24h semanais; uma para psiquiatra, 12 horas semanais; anestesiologista com uma vaga para 12 horas e uma vaga para 24 horas semanais); intensivista (duas vagas, 24h semanais; duas para clínico, 24h semanais; uma para radiologista, 12h semanais; quatro vagas para cirurgião geral, 24h semanais, e uma para cirurgião torácico, com 24h semanais. Os salários básicos são de R$ 3.927,14 para as cargas horarias de 12 horas semanais e R$ 6.385,13 para 24 horas semanais.



As inscrições foram abertas na última sexta-feira (29/4) e vão até 12 de maio.

Nesta segunda-feira (2/5), outras quatro vagas foram abertas. Duas para auxiliares administrativos na Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, com salário básico de R$ 1.571,36 e carga horária de 40 horas semanais; já as outras duas vagas são para médico pediatra, com 12 horas semanais e vencimentos de R$ 3.927,14, e para técnico de informática, 40 horas semanais e salário de R$ 1.871,05; ambas no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. As inscrições estão abertas até o dia 13.

Já a vaga de emprego destinada à contratação de um técnico de farmácia, com salário de R$ 1.871,05 e carga horária de 40 horas semanais, no Centro Mineiro de Toxicomania, em Belo Horizonte, estará disponível para inscrições na próxima segunda-feira (9/5) e vai permanecer aberta até o dia 20 deste mês.

Em caso de dúvidas ou para acompanhar os novos editais que serão publicados, o candidato pode acessar o site da Fhemig

Editais: