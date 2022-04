Concurso UnB: 18 mil inscritos vão concorrer às 174 vagas de nível médio e superior

Agência UnB/Divulgação (foto: Agência UnB/Divulgação) Universidade de Brasília (UnB) obteve um total de 18.220 inscritos. A concorrência foi divulgada pelo Cebraspe, organizador da seleção. O certame oferece 174 vagas para cargos de nível médio e superior. O quantitativo foi divulgado na terça-feira (26/4), pelo Cebraspe, organizador da seleção.

Do total de candidatos, mais de 10 mil vão concorrer a uma vaga de assistente em administração, cargo de nível médio. Outros 3.512 participantes disputarão uma chance para a carreira de técnico em assuntos educacionais, que exige nível superior em pedagogia ou em licenciatura.

Confira o número de inscritos por cargo do concurso Unb na tabela abaixo:

Cargo Nº de inscritos Nº de vagas Assistente em Administração 10.278 100 Técnico de Tecnologia da Informação 453 25 Técnico em Contabilidade 102 2 Administrador 1.197 15 Arquiteto e Urbanista 222 1 Assistente Social 428 3 Bibliotecário - Documentalista 305 3 Contador 305 2 Engenheiro - Área: Civil 194 3 Estatístico 32 1 Farmacêutico 426 2 Fonoaudiólogo 102 1 Médico - Área: Trabalho 13 2 Produtor Cultural 181 1 Psicólogo - Área: Organizacional 219 1 Químico 251 2 Técnico em Assuntos Educacionais 3.512 10 TOTAL 18.220 174



Os candidatos serão avaliados em provas objetivas e discursivas, marcadas para o próximo domingo, 1º de maio. Para os cargos de nível superior, os exames serão no turno da manhã, às 8h. Já para as carreiras de nível médio, as avaliações serão no período da tarde, às 15h. As avaliações terão duração de quatro horas e 30 minutos. Os locais de prova já podem ser consultados pelo site do Cebraspe, Para acessar a informação, é preciso entrar na página mediante o preenchimento do número do CPF. O que levar no dia da prova? Segundo o edital, os candidatos deverão comparecer ao local de prova portando o documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A banca informou que o uso de máscara de proteção facial será facultativo. O Cebraspe, no entanto, vai disponibilizar frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros. Os concorrentes ainda serão submetidos à verificação da temperatura corporal e deverão respeitar o distanciamento social. Como de praxe, será proibido o uso de aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto, borracha, além de acessórios como boné, chapéu e gorro. Como serão as avaliações? De acordo com o edital de abertura, as provas objetivas serão compostas por 120 itens. O Cebraspe costuma trabalhar no estilo certo ou errado. Desse total, 50 questões serão de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Será reprovado quem obtiver nota inferior a 10 pontos em Conhecimentos Básicos, 21 pontos em Conhecimentos Específicos e 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Já a avaliação discursiva consistirá na redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. Apenas terá a redação corrigida quem tiver a pontuação mínima na prova objetiva e estiver dentro do número disposto no edital.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse período, a universidade poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores. O concurso O edital do concurso UnB foi publicado em janeiro deste ano, com a oferta de 174 vagas, sendo 100 apenas para assistente em administração. O cargo exige o ensino médio completo. Não é preciso ter experiência na área. A remuneração é de R$ 2.904,96.

As outras 25 oportunidades são para técnico de Tecnologia da Informação e duas para técnico em Contabilidade. Nesse caso, para se inscrever foi necessário ter curso técnico na respectiva área. Os ganhos também são de R$ 2.904,96.

O certame também oferece chances de nível superior para as seguintes áreas: Cargo 1: Administrador- 15 vagas; Cargo 2: Arquiteto e Urbanista - 1 vaga; Cargo 3: Assistente Social - 3 vagas; Cargo 4: Bibliotecário-Documentalista - 3 vagas; Cargo 5: Contador - 2 vagas; Cargo 6: Engenheiro - Área: Civil - 3 vagas; Cargo 7: Estatístico - 1 vaga; Cargo 8: Farmacêutico 2 vagas; Cargo 9: Fonoaudiólogo 1 vaga; Cargo 10: Médico - Área: Trabalho - 2 vagas; Cargo 11: Produtor Cultural - 1 vaga; Cargo 12: Psicólogo - Área: Organizacional -1 vaga; Cargo 13: Químico - 2 vagas;

Para se inscrever nos cargos de escolaridade superior foi exigido graduação na área correspondente. Os salários são de R$ 4.638,66.

Esses valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458.