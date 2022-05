IBGE abre seleção com 107 vagas temporárias e salário de até R$ 3,1 mil

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado complementar (PSS) destinado à seleção de candidatos para contratação temporária de agente censitário operacional (ACO) e coordenador censitário subárea para o Censo Demográfico 2022. Há vagas em nove estados do país.





Agentes censitários

São 97 vagas para agentes censitários. Para estas chances, a remuneração é de R$ 1.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas.





Algumas das atribuições:





Assistir na realização do trabalho administrativo e de informática na Unidade em que estiver lotado, por meio da organização, produção e controle de documentos, processos, procedimentos, dados e informações; executar atividades administrativas nas áreas de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários, financeiros e de disseminação de informações; recepcionar e atender aos colaboradores do IBGE e ao público em geral, pessoalmente ou por telefone e outros.





A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.





Coordenador censitário subárea

Para este edital, são ofertadas 10 vagas. Os salários são de R$ 3.100, para 40 horas de trabalho semanal.





Algumas das tribuições:





Responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador e realizar avaliações mensais dos contratados, dentro dos prazos fixados; coordenar e responder por atividades técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações de seu superior, buscando assegurar a plena cobertura territorial e qualidade dos dados coletados nos prazos definidos; realizar a previsão, programação e outros.





A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.





Inscrições

As inscrições serão realizadas de forma on-line ou presencial desta segunda-feira (2/5) até sexta-feira (6/5).





Para realizar a inscrição de forma online , o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para qual deseja concorrer, juntamente com a cópia do seu documento de identidade e da documentação que comprove o seu título acadêmico.





Para realizar a inscrição presencialmente, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, apresentando cópia do seu documento de identidade, bem como cópia de seu título acadêmico. Os postos de inscrição do IBGE estão relacionados no edital.





Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.