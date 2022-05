Concurso PCDF: sai resultado final da prova discursiva para agentes

PCDF/Reprodução (foto: PCDF/Reprodução) Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (ESPC) divulgou o resultado final na prova discursiva, a convocação para a avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos que se declararam com deficiência, e a convocação para os exames biométricos e avaliação médica, referentes ao concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O edital de convocação com a lista de nomes dos aprovados foram publicados na página 43 do Diário Oficial do Distrito Federal, na edição desta quinta-feira (19/5). As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 26 de maio de 2022, no site da banca.

A avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 5 de junho de 2022. Não haverá segunda chamada para esta etapa. Já para a avaliação médica, o candidato deve acessar a página oficial do concurso, a partir do dia 1º de junho de 2022, para verificar o seu local e o horário de realização do exame clínico, a ser realizado nos dias 4 ou 5 de junho de 2022, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi suspenso em novembro de 2021, por determinação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) devido a um problema na reserva de vagas para candidatos negros. Em abril deste ano, a corporação anunciou a retomada do certame, para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O concurso

A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas para agente da Polícia Civil, sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

A seleção teve, inicialmente, o cronograma atrasado devido à pandemia da covid-19. As provas, previstas para serem aplicadas em outubro de 2020, só ocorreram em 22 de agosto de 2021.

O concurso foi, novamente, suspenso em dezembro de 2021. A decisão partiu da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF e teve como base um pedido de oito candidatos que concorrem ao cargo de agente nas vagas reservadas para negros e pardos. Eles alegam que, segundo o edital, deveriam ter as provas discursivas corrigidas — o que não ocorreu.

“Acontece que o edital prevê que os cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para preenchimento das vagas reservadas exclusivamente a negros/pardos”, disseram os requerentes.

Para que suas provas sejam corrigidas, os candidatos argumentaram que o Cebraspe deve considerar, para fins de correção das avaliações discursivas, apenas os cotistas que não foram classificados na lista de ampla concorrência.

Vagas para escrivães

Além da seleção para agentes, a PCDF está realizando também o concurso com 300 vagas para escrivães. As provas foram aplicadas em agosto.

Ambos os cargos tiveram aplicação de provas objetivas e discursivas como método de seleção. Os inscritos aprovados nas etapas ainda serão avaliados por meio de teste de aptidão física, exames biométricos e avaliação médica, prova prática de digitação, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social, prova de títulos e curso de formação.

Novo concurso da PCDF

A corporação tem autorização para a realização de um novo concurso público que contará com 300 vagas de agentes de custódia e delegados. Serão 50 vagas para cada cargo, além de 100 vagas para formação do cadastro reserva. Ainda não há mais detalhes sobre previsão de lançamento do edital.

A informação do novo certame também foi divulgada pelo delegado-geral da instituição, Robson Cândido, em post no Instagram.

“A Secretaria de Economia do DF autorizou a realização de concursos públicos para os cargos de Delegado de Polícia e de Agente Policial de Custódia. Estão previstas 50 vagas para provimento imediato e 100 para cadastro de reserva para cada cargo. A Polícia Civil do Distrito Federal agradece pelo apoio a esse importante pleito para a recomposição do nosso quadro de pessoal”, anunciou.