Transformação digital no RH: tudo o que você precisa saber

Psicóloga Jéssica Martins, fundadora da Lean HR, diz que a transformação digital chegou com tudo e o RH se tornou protagonista na gestão das empresas (foto: Arquivo Pessoal) A tecnologia avança cada vez mais rápido e está presente em todos campos seja da vida particular ou profissional. A transformação digital na área de recursos humanos é acelerada e é preciso que os profissionais quebrem barreiras culturais diante das mudanças e tragam a liderança como parceira do RH.





"Entendi depois de anos estudando e entrevistando várias empresas e RHs pelo Brasil que a peça-chave para que as empresas pudessem evoluir nesta temática era preparar os profissionais de RH para estes desafios. Não vai adiantar as empresas contratarem tecnologia, levar metodologias robustas para gerar inovação, se o time que vai operar tudo isso ainda está com o mindset do passado", avisa Jéssica Martins.





Com a missão de preparar o time de RH para esses desafios, Jéssica Martins criou uma série de materiais gratuitos para apoiar no desenvolvimento dos profissionais da área. Ela já impactou mais de 300 mil pessoas com seus projetos que você encontra em diversos canais. "Se você é RH pode acompanhar meus conteúdos e se é um empreendedor e quer capacitar o seu RH pode indicar meus conteúdos ou entrar em contato."

Neste cenário de tranformação digital do RH, um evento de imersão de profissionais do setor chamado #AceleraRH para discutir sobre estes desafios em três aulas ao vivo, on-line e gratuitas, é mais do que bem-vindo. Para participar, veja como nos canais da Jéssica Martins. Ela está no Instagram e no Linktree, onde está todo os seus canais.

Aula 1: O que é transformação digital no RH, afinal? Vamos simplificar a transformação digital no RH e trazer reflexões para que você não tenha mais dúvidas sobre o que isso significa na prática. Aula 2: Por onde eu devo começar a transformação da minha área de RH? Depois de nivelarmos o conceito e sua aplicação, vamos entender como é que você traz essa pauta para a sua realidade por meio de práticas simples e de grande potencial. Aula 3: Como quebrar barreiras culturais e trazer a liderança como parceira da transformação digital do RH? Sabemos que o RH não trabalha sozinho. Na ponta, a liderança precisa colaborar para a construção de um novo contexto cultural, por exemplo. Nesta aula, vamos identificar essas barreiras e aprender a quebrá-las para avançar mais rapidamente com a transformação do seu RH.