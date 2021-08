Unimed-BH abre processo seletivo para novos cooperados

O processo seletivo baseia-se em critérios técnicos, com provas de conhecimentos gerais sobre temas como cooperativismo e saúde pública e suplementar, e de conhecimentos específicos sobre cada especialidade médica a que o candidato estiver concorrendo, além de prova de títulos.



A prova será realizada no dia 31 de outubro e o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 16 de dezembro de 2021. A cerimônia de posse será dia 12 de janeiro de 2022.