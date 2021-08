RioSaúde abre inscrições de seleção emergencial para médicos

(foto: Freepik) A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) abriu as inscrições de um novo processo seletivo para o preenchimento de 22 vagas temporárias como médico no Hospital Ronaldo Gazolla.





As chances são distribuídas nas especialidades de médico fisiatra, gastroenterologista, nefrologista, neurologista pediátrico, otorrinolaringologista, pneumologista, reumatologista e urologista.





Os profissionais devem possuir ensino superior e especialização na área de atuação. Os contratados irão receber remuneração no valor de R$ 3.676,38 para jornada semanal de 10 horas. Além do vencimento, os médicos também contarão com adicionais.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 22 de agosto no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Conforme definição do Ministério da Saúde, pessoas com mais de 60 anos só podem participar da seleção mediante apresentação do comprovante de vacina contra a covid-19.





De acordo com o edital de abertura, como método de seleção, os candidatos serão submetidos a uma análise de currículos e experiência profissional com o máximo de 100 pontos.





O prazo de validade da seleção é de um ano, com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer