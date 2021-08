Rodobens abre inscrições para o programa de trainee. Salário de R$ 6,5 mil

Os perfis selecionados pela Rodobens vão iniciar atividades em janeiro de 2022 (foto: Free-Photos/Pixabay )



A Programa Trainee Rodobens 2022, para jovens de todo o país. As vagas são direcionadas para São José do Rio Preto e São Paulo, e o programa tem duração de 12 meses. Rodobens , que tem um amplo portfólio de serviços financeiros suportados por uma plataforma sinérgica de rede de concessionárias próprias de automóveis e veículos comerciais, abriu as inscrições doRodobens 2022, para jovens de todo o país. As vagas são direcionadas para São José do Rio Preto e São Paulo, e o programa tem duração de 12 meses.





10:15 - 06/07/2021 Casa & Vídeo anuncia vagas para o primeiro programa de trainee da empresa selecionados vão iniciar atividades em janeiro de 2022 e terão a oportunidade de desenvolver habilidades de gestão e atuar em diversos setores da Rodobens. Além disso, um dos pilares no desenvolvimento dos trainees ao longo do programa é a Universidade Rodobens, fundamentada, segundo informações da empresa, para proporcionar um ambiente colaborativo, inovador e integrado a todos os colaboradores. Os perfisvão iniciar atividades em janeiro de 2022 e terão a oportunidade de desenvolver habilidades de gestão e atuar em diversos setores da Rodobens. Além disso, um dos pilares no desenvolvimento dos trainees ao longo do programa é a Universidade Rodobens, fundamentada, segundo informações da empresa, para proporcionar um ambiente colaborativo, inovador e integrado a todos os colaboradores.









De acordo com Tarcisio Adamek, diretor de gente & gestão da Rodobens, os jovens participarão de projetos estratégicos de alto impacto para a organização, com interação e suporte de profissionais altamente qualificados, além de contar com o acompanhamento permanente da alta direção.



“Gente é o nosso principal ativo, por isso investimos no potencial humano e definimos estratégias para melhorar nosso ciclo de desenvolvimento de pessoas. O Programa de Trainee faz parte dessa ação, que ajuda a impulsionar nossos negócios”, destacou Tarcisio.





Para participar, é preciso preencher alguns requisitos, como ser recém-formado (entre julho de 2019 e dezembro de 2021), ter bacharelado e perfil multifuncional, interesse em desenvolver habilidades de gestão atuando nas diversas áreas da organização e se identificar com os valores e princípios da Rodobens.





Por meio do programa, a Rodobens busca talentos com espírito empreendedor, pensamento crítico e analítico, jovens conectados com um ambiente de inovação e que busquem desafios, conquistas e desenvolvimento profissional.





Ao final do programa, o profissional mais bem avaliado por sua entrega diferenciada será reconhecido com um curso em uma instituição de ensino no exterior.





Serviço





Programa: Trainee Rodobens 2022

Trainee Rodobens 2022 Inscrições: até 16 de setembro de 2021

até 16 de setembro de 2021 Site: https://trainee.rodobens.com.br/

https://trainee.rodobens.com.br/ Salário: R$ 6.500,00 + PPR alvo benefícios (assistência médica e odontológica, seguro de vida, programas de qualidade de vida, entre outros)