Programa de estágio e trainee do Boticário tem metade das vagas para negros

O Geração B é um sucesso no Grupo Boticário porque tem a missão de ampliar a diversidade organizacional e trazer novas perspectivas (foto: TréVoy Kelly/Pixabay )



O Grupo Boticário abre uma nova fase de inscrições para processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Até 3 de setembro, estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever no Programa "Geração B".





O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto, ampliando a diversidade regional do grupo e facilitando o acesso de talentos de todo o país. Para diminuir barreiras de entrada, não há preferência por universidades específicas e a proficiência em língua inglesa não é uma exigência. O objetivo para este novo processo é seguir aumentando a atração de candidatos negros, com pelo menos 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.



As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site do programa:



As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site do programa: www.eufacobonito.com.br

"Como um dos maiores ecossistemas de beleza do mundo, estamos em busca de talentos com brilho no olho, com sede para inovação e para se desenvolverem junto conosco. O Geração B é um sucesso no GB, e é uma oportunidade de ampliar a diversidade organizacional e trazer novas perspectivas, que reflitam a composição da sociedade brasileira. Para os novos integrantes, é a chance de mergulhar de cabeça em desafios instigantes e iniciar carreiras sólidas ao lado de profissionais inspiradores", comenta Sandro Bassili, vice-presidente de pessoas e assuntos institucionais do Grupo Boticário.





Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023). Os novos estagiários vão para as áreas de negócios, marketing e comunicação, operações e tecnologia.





Os candidatos e candidatas às vagas de trainee devem ter até 2 anos de formação, entre dezembro/2019 e dezembro/2021. No caso dos trainees, o perfil do candidato selecionado é avaliado para direcioná-lo às melhores oportunidades com mais flexibilidade, não havendo vagas e áreas pré-definidas.





Sobre as vagas de estágio





Em negócios, o candidato terá a oportunidade de planejar os próximos passos do GB e, de forma ágil, dar seu toque para fazer acontecer.





Em marketing e comunicação, além de muita criatividade e senso de inovação, é importante gostar de aprender diariamente, ter iniciativa e nutrir as relações. A principal interface será daquele que ocupa o cargo mais importante para o GB: o consumidor.





Em operações, o candidato vai ficar por dentro de todo o processo de fabricação de um produto - da fábrica até o varejo. Para a área é fundamental ter disciplina, aptidão para planejar as etapas, cuidar dos detalhes, ter pontualidade e gostar de criação colaborativa.





Na área de tecnologia, o estagiário participará ativamente da transformação digital do Grupo Boticário. A tecnologia está em todas as pontas do processo da empresa, desde a estrutura organizacional, na experiência do consumidor e até na operação do negócio.