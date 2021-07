Casa & Vídeo anuncia vagas para o primeiro programa de trainee da empresa

O processo seletivo será 100% on-line com testes, vídeo desafio, dinâmica em grupo e entrevista com os gestores (foto: Igor Link/ Pixabay )



O Brasil encerrou 2020 com a pior média de desemprego da história, no entanto, na contramão deste cenário, a CASA & VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia seu primeiro programa de trainee, em parceria com a 99 Jobs.



"Somos apaixonados por desenvolver talentos e buscamos pessoas para crescer junto com a empresa e potencializar a nova geração de líderes", ressalta Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão da companhia. Nos últimos dois anos a empresa cresceu em 70% o número de lojas e em 2021 serão 80 inauguradas.





triplicar o tamanho da empresa, em cinco anos (2021-2025), de forma sustentável.

Segundo a pesquisa da CVA Solutions a CASA & VIDEO está entre as cinco varejistas com maior Net Promoter Score (NPS) do mercado. O NPS é um dos indicadores mais importantes para avaliar a satisfação dos clientes e mede o "boca a boca do comércio" - quando o consumidor gosta da loja e a indica a alguém. A varejista segue em amplo crescimento, investindo na omnicanalidade, ampliando sua atuação no e-commerce e expandindo seu parque de lojas físicas. Com aproximadamente 3 mil colaboradores e cerca de 200 lojas na Região Sudeste, o sonho grande da companhia é





Para se inscrever no primeiro programa de trainee os candidatos devem ter se formado no período de janeiro de 2019 a julho de 2021 e ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro.



O programa iniciará em setembro, no formato híbrido (presencial e remoto). Os trainees atuarão nas áreas: comercial, e-commerce, marketing, planejamento comercial, planejamento logístico e serviços financeiros.





O processo seletivo será 100% on-line com testes, vídeo desafio, dinâmica em grupo e entrevista com os gestores. Os escolhidos terão direito a salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e diversos convênios. O programa de trainee terá a duração de 12 meses.





A diretora conta que durante o programa haverá um intenso plano de desenvolvimento com job rotation, formação em green belt, bootcamp de programação, workshops para desenvolvimento de soft skills e rodas de conversas sobre carreiras.



A companhia oferece um ambiente descontraído e em crescimento, valorizando a diversidade e o foco no resultado de forma colaborativa.



"Somos formadores de pessoas. No ano passado cerca de 70% das nossas vagas de gestão foram fechadas com candidatos internos. A nossa Casa é inclusiva e diversa, priorizamos um ambiente de respeito, com equidade de gênero e oportunidades para todos. Todas as nossas vagas também são destinadas a PCDs", completa Marcia Lassance.





Em 2021, a CASA & VIDEO foi reconhecida com o certificado Great Place to Work (excelente lugar para se trabalhar). "Seguimos construindo um ambiente onde o time pode sonhar e realizar. Acreditamos que um bom ambiente de trabalho é essencial para o engajamento e um importante facilitador para o alcance de resultados positivos.



Trabalhamos para que o time tenha diversas oportunidades de crescimento. Queremos que eles cresçam junto com a empresa. Só em 2020 tivemos mais de 500 colaboradores promovidos", comemora Marcia Lassance.





Para se inscrever, acesse o site https://bit.ly/trainee- casaevideo





A data limite para inscrição é: 30/07.





Ambientes físico e on-line se complementam





Além de quase 200 plataformas físicas de vendas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, com diferentes modelos de lojas, a CASA & VIDEO tem uma plataforma digital que se complementam.



Antes da pandemia o e-commerce já existia, mas ganhou força e importância em um curto espaço de tempo. O site pode ser acessado também pelo APP CASA & VIDEO. "Lá temos o portfólio completo de produtos que vendemos nas lojas físicas e mais milhares de produtos que são vendidos apenas no ambiente on-line. Além da facilidade do site e APP, o cliente pode fazer suas compras pelo WhatsApp e televendas", afirma Marcia Lassance.