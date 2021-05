BDO tem 90 vagas para o programa de trainees de auditoria contábil

BDO busca talentos com perfis que apresentem raciocínio crítico e habilidade em soluções de problemas (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A BDO, empresa de auditoria e consultoria, abriu vagas para o seu programa anual de trainee na área de auditoria contábil. Serão 90 vagas para atender aos 24 escritórios da empresa por todo o país. Adequado ao período de pandemia, o treinamento será feito no formato híbrido, mas com grande parte dos cursos promovidos on-line.



O período de inscrição para a primeira turma vai até 30 de maio pelo portal da empresa www.bdo.com.br





cursando ciências contábeis, administração e economia. Também é importante ter conhecimento intermediário ou avançado em Excel, além do conhecimento do idioma inglês como quesito diferencial.



São aceitas as inscrições de candidatos que concluíram ou estejam cursando ciências contábeis, administração e economia. Também é importante ter conhecimento intermediário ou avançado em Excel, além do conhecimento do idioma inglês como quesito diferencial.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo e adicional por fluência no idioma inglês (sujeito à teste de proficiência).





"O programa de Trainees da BDO é reconhecido pelo mercado por formar jovens com vontade de aprender, crescer e investir na carreira", afirma o CEO da BDO, Raul Corrêa da Silva.



"Faz parte da nossa cultura, nesses 20 anos de empresa, formar profissionais qualificados, que queiram se destacar na profissão, realizar trabalhos em equipe e trazer soluções aos nossos clientes", completa Corrêa.





A BDO busca talentos com perfis que apresentem raciocínio crítico e habilidade em soluções de problemas, além de outras questões mais técnicas, como o inglês, que é mandatório para algumas frentes de atuação na área.





Segundo o sócio de auditoria e tributos da BDO, Santiago Luz, a companhia oferece aos candidatos um ambiente de trabalho dinâmico e amplo acesso à profissionais com grande experiência. "Nosso diferencial é oferecer um plano de carreira muito bem definido, em que o jovem pode chegar a um cargo de gerência em sete anos, mas mais do que isso, um sistema de treinamento constante e apoio ao estudo. Além do salário, um dos benefícios é o reembolso de parte do valor da faculdade."



Adaptada ao período da pandemia, grande parte da formação dos jovens selecionados será feita em formato on-line. Para isso, todo o acervo de cursos e vídeo aulas será disponibilizado pela Universidade BDO.



"O sistema presencial é importante para a formação de uma cultura organizacional. Mas neste momento entendemos que, com o apoio da tecnologia, é possível manter o padrão de qualidade oferecendo parte do treinamento em home office", revela Luz.