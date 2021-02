Conselho de Contabilidade do Amapá abre concurso de nível superior

(foto: Google Maps/Divulgação)





Os dois cargos exigem nível superior na respectiva área e os salários variem entre R$ 1.800 e R$ 2.500, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.Além da remuneração, haverá ainda vale-alimentação, no valor de R$ 522 por mês; plano de saúde; ale-transporte, conforme legislação e plano de cargos e salários.





As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de fevereiro até 15 de março de 2021, por meio do site do Instituto Quadrix , que organiza a seleção. A taxa de inscrição custa R$ 60. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16de marçode 2021.



Os candidatos serão avaliados apenas por provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos.





Os exames serão realizados em 16 de maio no município de Macapá, no turno da tarde, sendo os locais e horários divulgados no dia 11 de maio.

O Conselho Regional de Contabilidade do estado do Amapá (CRC/AP). publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12/2), o edital de um novo concurso com duas vagas efetivas e cadastro reserva em cargos de contador fiscal e tecnólogo de TI para lotação no município de Macapá.