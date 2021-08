As oportunidades do mercado de trabalho em plena crise

Consultor lembra que não basta conquistar uma oportunidade e depois se acomodar na corporação (foto: Werner Heiber/Pixabay )



Ao contrário de grande parte das pessoas que veem a alta taxa de desemprego como fator de desestímulo para conseguir um lugar no mercado de trabalho, o consultor



“O mercado está mudando. As empresas estão exigindo respostas mais rápidas, a tecnologia está ajudando nesse processo. O cliente quer ser atendido em múltiplos canais. Quem enxergar este momento e estiver preparado conseguirá espaço” , diz o consultor de cultura organizacional.



O consultor lembra que não basta conquistar uma oportunidade e depois se acomodar na corporação. “É preciso perceber a cultura organizacional da empresa, adaptar-se a ela e vestir a camisa, ajudar a empresa a crescer. Fazer com vontade, seriedade e não encarar o emprego como um local de executar um horário, cumprir uma tarefa e ir embora”, orienta, lembrando que migrar de uma empresa para a outra sem obter aprendizados não traz crescimento para a carreira.





“Um serviço deve ser visto como um valor diferenciado, vê-lo apenas como forma de remuneração é muito pequeno”, considera. Entre os requisitos essenciais para conseguir uma recolocação no mercado no atual cenário, Louis Burlamaqui cita a familiaridade com a tecnologia, além de comunicar-se e escrever bem. E não basta conseguir um diploma, é necessário ter conhecimentos técnicos.





Burlamaqui cita como ponto positivo hoje para a inserção no mercado a busca das empresas pela diversidade. Segundo ele, há uma tendência de as corporações investirem na contratação de pessoas com 50, 60 anos de idade, ao contrário do passado, quando se privilegiava o jovem. As corporações, na visão do consultor, estão evoluindo, humanizando a forma de trabalho, investindo cada vez mais em treinamentos e lideranças.





Quem busca uma nova vaga deve se adaptar também ao home office, que passou a ser mais adotado pelas empresas em razão da pandemia do coronavírus. Nessa modalidade de trabalho, ele recomenda mais disciplina para separar as questões familiares do âmbito doméstico, com as tarefas da empresa. “Com o avanço da tecnologia, não importa o local de onde trabalha, o importante é fazer com responsabilidade e cumprir as metas”, diz.





“Não vejo este momento com medo, vejo como de oportunidades. Quando se fecha uma porta, abrem-se duas. Basta as pessoas fazerem o seu melhor, como investir em capacitação, conhecimento técnico e estudo”, assegura. A internet, segundo ele, é um canal importante para se capacitar, pois oferece vários cursos.





Louis Burlamaqui é educador, pesquisador, escritor, músico, palestrante, mentor, consultor e empresário. Desde 1989 desenvolveu projetos em mais de 500 organizações, entre as quais Vale, ArcelorMittal, Localiza, CSN, Algar, BS2, CSP, Gerdau e Unimed do Brasil. Seus conhecimentos já foram vistos, lidos e experimentados por mais de 160 mil pessoas.





Bacharel em administração, especialista em psicologia transpessoal, MBA em publishing, Louis é fundador e CEO da Taigéta Tech , sócio da Jazzer Consulting & Academy, empresas especializadas em gestão, cultura e liderança que atuam em todo Brasil com uma equipe de dezenas de consultores seniores associados. Criador da metodologia de aprendizagem noética e desenvolveu a teoria da fluidez (um método para mapear e mudar padrões que se repetem).





Juntamente com o músico mineiro Marcus Viana, compôs o álbum: Mantras Solares. O álbum contém 10 faixas musicais para inspirar, relaxar e trazer expansão da consciência.



Livros já lançados: