Arcor vai contratar 150 jovens aprendizes em vulnerabilidade social

Programa Jovem em Movimento age em prol de perspectivas de um futuro melhor (foto: Arcor Brasil/Divulgação)



A Lei 10.097/2000 afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Com esse movimento capitaneado pela lei, nos últimos 20 anos, diversos programas de jovens aprendizes têm sido lançados por empresas de todos os setores. A Lei 10.097/2000 afirma que empresas de médio e grande porte devem contratarcom idade entre 14 e 24 anos como. Com esse movimento capitaneado pela lei, nos últimos 20 anos, diversos programas de jovens aprendizes têm sido lançados porde todos os setores.





A história da Francyane Souza é uma inspiração para esse programa. Sua família sempre passou por muitas dificuldades para conseguir se manter, a preocupação constante com as contas da casa e a impossibilidade de pagar estudos para os filhos tornavam difícil para Francyane enxergar perspectivas de um futuro melhor. Foi então que o programa de jovem aprendiz oferecido para famílias de baixa renda lhe foi apresentado e em 2012 Francyane entrou como temporária na Arcor. Seu contrato teria duração de apenas um ano, mas muito determinada e protagonista, ela se desenvolveu e se destacou, conquistando uma vaga efetiva ao final do contrato. Hoje a Fran é formada em engenharia de produção, tem sua própria família e se alegra de poder proporcionar à sua filha uma infância diferente da sua.





Com o objetivo de multiplicar histórias como a da Francyane, a Arcor do Brasil, decidiu lançar um novo programa de jovens aprendizes em 2021 com o nome de "Jovem em Movimento", programa esse que visa privilegiar jovens em situação de vulnerabilidade social.





Para construção desse programa, foi considerada toda a jornada desse novo colaborador na empresa, iniciando por um robusto programa de acolhimento batizado de “Programa de Tutoria”, onde cada jovem terá um acompanhamento duplo, de um gestor direto que terá a missão do direcionamento e desenvolvimento técnico do jovem nas suas atividades e também de um(a) tutor(a) que terá o papel de apoiá-lo em toda a caminhada. Todos os líderes serão desenvolvidos e preparados para essa importante missão e assim como outros colaboradores, a Francyane será uma dessas tutoras, que poderá compartilhar todo seu aprendizado e história de vida para gerar transformação na vida desses novos aprendizes.

DIVERSIDADE É VALOR CORPORATIVO





“Para a Arcor, diversidade é um valor corporativo e continuamente buscamos estratégias para permitir que esse valor seja vivido de fato por nossos 4.000 colaboradores. O programa Jovem em Movimento busca trazer inclusão na prática para um público carente de oportunidades, mas ansioso por construir um futuro brilhante. Queremos ser a ponte desses jovens para uma vida mais digna e de muito sucesso e acreditamos que esse programa pode ser um divisor de águas nesse sentido para todos os envolvidos”, explica Geraldo Simões Netto, diretor de capital humano na Arcor do Brasil.