Senac: 9 mil vagas para BH, Betim e Contagem

A oferta dos cursos do Senac é variada e contempla desde os técnico até os opções de cursos livres (foto: Reprodução Internet) Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas unidades de Belo Horizonte (Centro, Venda Nova e Núcleo de Pós-Graduação), Betim e Contagem.



Para se inscrever, a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. O Senac está com mais de 9 mil vagas abertas no Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas unidades de Belo Horizonte (Centro, Venda Nova e Núcleo de Pós-Graduação), Betim e Contagem.





"O Senac segue com o seu compromisso de oferecer oportunidades gratuitas e de qualidade para o público. No cenário atual, a qualificação profissional pode abrir portas e garantir a permanência no mercado de trabalho. A nossa equipe de docentes é qualificada, com forte atuação no mercado e atenta às tendências. Além disso, outro destaque é a estrutura de nossas unidades de ensino, que garante um aprendizado diferenciado e que prepara o aluno para atuação no mercado", afirma Alisson Batista, diretor da unidade em Betim.





os cursos técnico em finanças, técnico em RH, técnico em logística, a opções de cursos livres, como empreendedorismo digital, webdesigner, ISO 27002 – Fundamentos em gerenciamento de segurança da informação, assistente financeiro, assistente de departamento pessoal, programador web, consultoria de imagem, maquiagem, representante comercial, cuidador infantil, assistente de logística, consultoria de imagem, cuidador de idoso, recepcionista, assistente de RH, assistente administrativo, dentre outros.



A oferta é variada e contempla desde os cursos técnico em finanças, técnico em RH, técnico em logística, a opções de cursos livres, como empreendedorismo digital, webdesigner, ISO 27002 – Fundamentos em gerenciamento de segurança da informação, assistente financeiro, assistente de departamento pessoal, programador web, consultoria de imagem, maquiagem, representante comercial, cuidador infantil, assistente de logística, consultoria de imagem, cuidador de idoso, recepcionista, assistente de RH, assistente administrativo, dentre outros. Mais informações e a oferta de todos os cursos podem ser conferidas no site do Senac





Há turmas com início previsto para este mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. As aulas serão realizadas no modelo híbrido. Os cursos que contêm em sua grade curricular aulas práticas acontecerão de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança necessários, já as aulas teóricas serão oferecidas de forma remota.

Serviço: