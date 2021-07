Senac tem mais de 1,2 mil inscrições para empresas com vagas em MG

Inscrições abertas para empresas com vagas disponíveis para o Programa de Aprendizagem Profissional Comercial (foto: Anastasia Gepp/Pixabay )



Conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, ainda mais quando o público é o jovem sem experiência e, para completar, no cenário de pandemia. Por isso, com o objetivo de promover a inclusão social e a formação técnico-profissional de jovens entre 14 e 24 anos e de pessoas com deficiência, o Senac realiza o Programa de Aprendizagem Profissional Comercial, que está com mais de 1,2 mil inscrições abertas para empresas que estejam com vagas disponíveis.



O cadastro pode ser feito por meio do sistema de gerenciamento do processo seletivo: http://www.processoseletivoaprendizagem.mg.senac.br/ Importante ressaltar que os jovens interessados devem entrar em contato com as empresas, já que as solicitações para o Senac são feitas por meio das organizações. Além disso, outro canal para consulta de vagas é por meio do portal Rede de Carreiras: https://www.rededecarreiras.com.br/





De acordo com Isana Cavalcanti, coordenadora de educação do Senac, o Programa de Aprendizagem Profissional Comercial torna-se uma ótima oportunidade para as empresas que, em um ambiente de negócios em que as ações de responsabilidade social se tornam uma importante estratégia comercial, precisam marcar presença de forma positiva junto ao seu marcado consumidor.



"Com o programa, além da empresa cumprir a legislação e ter redução de impostos, sua marca fica associada a uma ação positiva além de dar ao jovem, a sua primeira oportunidade de ingresso ao marcado de trabalho. Ou seja, é uma relação de “ganha-ganha”, completamente alinhada aos novos valores do universo corporativo”, afirma Isana Cavalcanti.





Desde a concepção da Lei da Aprendizagem, o número de jovens aprendizes que chegaram ao primeiro emprego no país seguiu em crescimento até 2019, quando chegou a 481 mil jovens (Fonte: RAIS 2012-2019/ME).



Para ocupar as vagas destinadas aos jovens aprendizes é necessário ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado e frequentando a escola e, caso não tenha concluído o ensino médio, é preciso estar inscrito em programas de aprendizagem.



