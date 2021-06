Benner abre 100 vagas para várias áreas

Parte das vagas é para trabalho híbrido e a outra presencial (foto: Tumisu/Pixabay )



Ainda que o cenário econômico do Brasil não esteja favorável a novas contratações, a Benner Sistemas, empresa brasileira fornecedora de soluções em software e serviços que transformam os processos das empresas, anuncia a abertura de 100 vagas relacionadas às áreas de tecnologia, RH, financeiro, comercial, entre outras, para atuação em São Paulo, Alphaville (SP), Blumenau (SC), Maringá (PR) e João Pessoa (PB).



Posteriormente, haverá uma página de carreiras para otimização do processo, conforme detalha Paula Amorim, Head de Pessoas da Benner. "Lançaremos uma página própria de carreiras, em que todo o processo de recrutamento e seleção será otimizado pela ferramenta, desde a candidatura até a admissão do candidato. Lembrando que as entrevistas acontecerão, em sua maioria, remotamente".



O treinamento dos novos talentos ocorrerá a partir do projeto Coruja, um programa de apadrinhamento e acompanhamento de novos colaboradores. Neste caso, os gestores indicam os profissionais das áreas com mais experiência e expertise, que acolhem e direcionam os novos colaboradores nas atividades diárias.





É importante ressaltar que, além do pacote de remuneração, os colaboradores poderão contar com vale-alimentação ou refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, bônus de indicação amigo para colaborador, day off no dia do aniversário, universidade corporativa: IPED/Alura, incentivo à certificação, auxílio educação, bem como auxílio casamento.



O impacto da pandemia para a empresa e os colaboradores





De acordo com Paula, o principal desafio desde o início da pandemia foi a transição do modelo de trabalho para o híbrido, para garantir a saúde e a segurança dos colaboradores. "O pensamento sempre foi no bem-estar das pessoas, e neste momento, a transição para o trabalho híbrido era o principal procedimento a ser realizado. Logo em seguida, lançamos o "Benner Cuida", um serviço de assistência de saúde 24h, que possibilita o atendimento de médicos, enfermeiras, psicólogo e nutricionista".





Para Paula, a abertura de novas vagas neste momento é garantir a oportunidade a novos talentos. "Sabemos que muitas pessoas perderam seus empregos devido à crise sanitária. Felizmente, a Benner não precisou desligar nenhum colaborador por este motivo. Então, acreditamos que recrutar e contratar novos talentos é oferecer oportunidade de recomeço ou continuidade de projetos pessoais, objetivos e sonhos. Poder fazer essa contribuição na vida das pessoas é muito satisfatório para nós".