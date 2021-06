Marinha abre concurso com mais de 120 vagas para o Colégio Naval

(foto: Prefeitura de Angra dos Reis/Divulgação)

A Marinha do Brasil anunciou a abertura do novo concurso público com 129 oportunidades para admissão ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020). As vagas são para o sexo masculino e os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o 9° ano do ensino fundamental, além de possuir idade entre 15 e 18 anos e altura mínima de 1,54.