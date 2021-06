FDG abre inscrições para seleção de trainees

(foto: Pixabay)



Segundo a empresa, eles buscam oferecer educação de qualidade para formar cidadãos capazes de transformar uma nação. A Fundação de Desenvolvimento Gerencial () está com inscrições abertas paraaté o dia 9 de julho, no site oficial da instituição . O programa tem duração entre um e dois anos – tempo mínimo e máximo, respectivamente.Segundo a empresa, eles buscam oferecer educação de qualidade para formar cidadãos capazes de transformar uma nação.









Para participar, os interessados devem se encaixar em alguns requisitos solicitados pela FDG. Isso porque, para se candidatar, os possíveis futuros trainees da empresa devem ter formação superior completa nas áreas de administração de empresas, engenharia de produção e estatística, com graduação entre dezembro de 2019 e março de 2021, podendo ser essa a segunda graduação. Além disso, o candidato deve te disponibilidade para viajar.





A FDG também lista, seu site oficial, as características desejáveis em seus novos trainees: interesse em se desenvolver para, no médio ou longo prazo, ocupar posições de liderança, definindo estratégia e com foco em uma visão ampla da área educacional; alinhamento com os valores e a cultura da empresa; visão estratégica; comprometimento; foco em inovação; disponibilidade para viagens e espírito de equipe.





Segundo a instituição, “os trainees serão acompanhados por uma equipe altamente qualificada, com foco em inovação e especializada em gestão, para a melhoria da educação do país”. Para mais informações, acesse o site oficial da Fundação de Desenvolvimento Gerencial