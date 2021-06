PMERJ lança concurso com salário de R$ 7 mil para oficiais

(foto: PMERJ/Divulgação) O novo concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) teve edital de abertura publicado! São ofertadas 32 vagas imediatas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).





Os candidatos devem possuir ensino superior completo em direito, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,65 para homens e 1,60 para mulheres. Do quantitativo total, 23 vagas são para ampla concorrência, seis para candidatos negros ou indígenas e três para hipossuficientes.





Os profissionais aprovados receberão ganhos no valor de R$3.146,42 durante o curso de formação. Após a conclusão do curso com sucesso, o salário do oficial será de R$7.051,94.

Inscrições e avaliação

As inscrições serão aceitas pelo site da FGV a partir das 16h desta segunda-feira (28/6). As inscrições poderão ser feitas até às 16h de 27 de julho. Há taxa de participação no valor de R$ 75.





Terão direito à isenção candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda. A solicitação será aceita pelo portal da banca até às 16h de 30 de junho.





De acordo com o edital de abertura, o concurso será composto por cinco fases. São elas: provas objetivas e discursivas, exame antropométrico e Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico, exame de saúde e exame social e documental.





As provas objetivas estão previstas para 12 de setembro, no Rio de Janeiro. O exame será aplicado das 13h às 18h e contará com 70 questões sobre direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, penal militar; e direitos humanos.





O TAF será constituído por teste de flexão abdominal, teste de flexão em barra fixa (homens) e teste de isometria na barra fixa (mulheres) e corrida de 2.400m.





O prazo de validade do concurso, após a homologação, será de 60 dias.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer