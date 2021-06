Concurso para profissionais da educação é publicado no Rio

(foto: Freepik) A Prefeitura Municipal de Paraty, no Rio de Janeiro, tornou público um novo concurso público para o cargo de agente de apoio à educação especial, de nível técnico. O edital oferece 30 vagas imediatas e efetivas para a carreira, com remuneração de R$1.322,86.





Para participar, é pré-requisito possuir ensino médio completo e curso na área de Educação Especial. Os contratados irão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais e o regime será estatutário, que possibilita a estabilidade na ocupação.





Caberá aos agentes prestar apoio nas atividades executadas pelo professor regente; manter-se atualizado quanto às técnicas profissionais de atendimento às especificidades dos estudantes; requisitar e manter suprimentos e materiais necessários à realização das atividades com estudantes; colaborar com o docente na observância de regras de segurança no atendimento aos alunos; acompanhar e participar, diariamente, dos cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer dos alunos; entre outras atribuições.





Inscrições em julho

As inscrições deverão ser feitas pelo site da banca Ibam. O período ficará aberto de 5 de julho às 23h59 de 5 de agosto. A taxa de participação é de R$ 40 e há a possibilidade de isenção do valor para candidatos inscritos no CadÚnico.

http://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=87





Provas

O método de avaliação será composto por provas objetivas e discursivas, aplicadas em 19 de setembro em Paraty e cidades vizinhas. O exame terá três horas de duração e será aplicado no período matutino. Serão cobradas 30 questões distribuídas entre português, matemática e conhecimentos específicos.





O resultado final do concurso será publicado em 30 de setembro e o prazo de validade será de dois anos prorrogáveis.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer