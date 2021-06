Carrefour promove dia dedicado a contratação de refugiados

As inscrições acontecem hoje, dia 21 de junho, e todo o processo seletivo é on-line (foto: Capri23auto/Pixabay)



Como forma de celebrar a Semana do Migrante, o Carrefour realiza hoje, dia 21 de junho, uma ação voltada exclusivamente para a contratação de pessoas em situação de refúgio no Brasil. Com diversas edições ao longo do ano, os chamados Dia D consistem em datas especiais voltadas para a contratação de profissionais de perfis diversos.



inscrições acontecem no dia 21 de junho pelo site: Asacontecem no dia 21 de junho pelo site: https://www.99jobs.com/carrefour/jobs/87585-diversidade-carrefour

A iniciativa, desenvolvida pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres, promove o acesso de mulheres em situação de refúgio ao mercado de trabalho brasileiro desde 2015. O Carrefour também mantém parcerias para reforçar esse tipo de contratação com diversas organizações, como a Cruz Vermelha e o Instituto Adus. O Carrefour conta, atualmente, com cerca de 340 colaboradores de mais de 20 nacionalidades diferentes e estima-se que mais de 200 deles são pessoas em situação de refúgio. Além do Dia D, a companhia desenvolve uma série de iniciativas voltadas para esse perfil, como o patrocínio ao projeto Empoderando Refugiadas.





Em abril, a companhia anunciou também o Programa IDE (Inclusão, Diversidade e Equidade) voltado para o desenvolvimento e aceleração de carreira de colaboradores de perfis minorizados (pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados).



Durante seis meses, os colaboradores selecionados passam por uma trilha de conhecimento denominados "soft skills", além de capacitação técnica para ocuparem posições de liderança no Carrefour.



Para se candidatar, um dos pré-requisitos é que o profissional em situação de refúgio se identifique com%u202Fo propósito do Carrefour%u202Fde contribuir para um mundo melhor,%u202Faplicando este comportamento durante todas as suas relações. As vagas são para todo o Brasil e possuem cargas horárias distintas de acordo com a oportunidade.









As inscrições acontecem no dia 21 de junho pelo site: https://www.99jobs.com/carrefour/jobs/87585-diversidade-carrefour Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma on-line, com exceção da entrevista com o gestor que é presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada.