Qintess abre 40 vagas para treinar jovens de minorias em tecnologia

A Qintess, fornecedora de soluções de tecnologia reconhecida como uma das 100 empresas mais inovadoras do país, está lançando a Academia Novos Mundos, que vai formar jovens de grupos minoritários para conquistar seu primeiro emprego no setor de tecnologia da informação.



Fruto de uma parceria com a Mesttra, a primeira turma do treinamento está com inscrições abertas e vai oferecer 40 bolsas de estudo para maiores de 18 anos.



"A academia tem o objetivo de promover a diversidade por meio da inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado formal de trabalho na função de agente de atendimento de TI", explica Lauro Chacon, vice-presidente de capital humano.



O executivo lembra ainda que o programa faz parte do compromisso que a empresa assumiu, no ano passado, de capacitar 2 mil profissionais em situação de vulnerabilidade em cinco anos, além de acelerar 500 empresas por meio de mentoria.



Interessados em se candidatar poderão fazer clicando aqui ou no endereço: br.qintess.com/academia-novos-mundos .



Chacon conta que as primeiras 40 vagas são voltadas para jovens das cidades de Belo Horizonte e Fortaleza, mas que o programa pode ser escalado para até 700 participantes.



Ao todo, serão quatro horas de aulas por dia, durante um mês, totalizando mais de 100 horas de curso. Os jovens farão o aprendizado on-line ou utilizando a estrutura da Qintess nas cidades citadas.





14:30 - 08/01/2021 FGV abre inscrições para cursos gratuitos de verão plataformas tecnológicas. Os treinamentos contarão com o acompanhamento e suporte de uma equipe capacitada e dedicada durante o período de aprendizado.



Sobre a Qintess





A Qintess combinou as expertises de estratégia, inovação, design e tecnologia para se tornar uma empresa de transformação digital, desenvolvendo capacidades digitais, design inovador e capacitação de TI para suportar os clientes na jornada em direção a um crescimento sustentável do negócio.





www.qintess.com .



Com aproximadamente 3.200 funcionários e mais de 2 mil clientes, com operações no Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos e EMEA, entre os principais clientes da Qintess estão sete das 10 principais instituições financeiras do mundo, oito das 10 maiores empresas de serviços públicos do Brasil e duas das três maiores empresas de telecomunicações do país. Para saber mais, acesse:

Sobre a Mesttra









A Mesttra ajuda empresas a criarem oportunidades de inclusão e aceleração do desenvolvimento de talentos em tecnologia, inserindo jovens nas melhores carreiras, independentemente da sua posição racial ou social. Mais em:





