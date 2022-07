SEE-DF divulga resultado final de seleção para professor substituto

(foto: Divulgação / Secretaria de Educação)

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) divulgou o resultado final referente ao Processo Seletivo Simplificado Complementar destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para complementar o banco de reserva. Os nomes dos aprovados seguiram a seguinte ordem: Regional, código/componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, nota final e classificação. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (4/7), a partir da página 51.

A remuneração é fixada proporcionalmente à hora-aula de efetivo trabalho, tendo como padrão os salários básicos correspondentes as referências iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43 e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87). Ademais, será acrescidos as seguintes gratificações:

Gratificação de Atividade Pedagógica (R$ 578,83 – 20h / R$ 1.157,66 – 40h);

Gratificação de Atividade de Alfabetização

Gratificação de Atividade de Ensino Especial

Gratificação de Atividade em Zona Rural

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade

Convocados serão lotados nas seguintes regiões administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. Em relação a jornada de trabalho será de 20 e 40 horas semanais nos turnos noturno e diurno, respectivamente.

Aprovados poderão ser convocados até o término do prazo de vigência que é de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez.A convocação de candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação do banco de reservas destinado a cada região.

Da seleção

O certame foi constituído por uma única etapa, sendo ela prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A pontuação máxima do exame era 100 pontos e ele foi composto por questões de múltipla escolha contendo itens de conhecimentos básicos, específicos e complementares. A etapa foi aplicafa no dia 19 de dezembro nos turnos matutino e vespertino, com três horas de duração.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes