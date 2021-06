Sírio-Libanês seleciona mais de 50 candidatos de enfermagem e fisioterapia

Processo seletivo do Sírio-Libanês inclui posições para fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem especializados em UTI e clínica médica, entre outras (foto: Yerson Retamal/Pixabay)

A área da saúde segue se mostrando essencial no combate à COVID-19 e vem crescendo o contingente de pessoas que precisam de apoio para o atendimento multidisciplinar e possíveis sequelas.



O Hospital Sírio-Libanês abre mais um processo seletivo para contratar profissionais de saúde, de enfermagem e fisioterapia, com o objetivo de buscar profissionais qualificados que estejam dispostos a enfrentar os atuais desafios da pandemia e contribuir com o futuro da medicina no país.





Os interessados em participar devem clicar no botão localizado nessa página e seguir as orientações para candidatura. Não há prazo para inscrições, ou seja, as vagas ficarão abertas até serem preenchidas.



O processo seletivo acontecerá on-line e não serão fornecidas informações nem aceitas inscrições por telefone ou de forma presencial.





Para saber mais sobre o Sírio-Libanês: www.hsl.org.br