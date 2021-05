Exército abre 170 vagas para área da saúde, quadro complementar e capelães

Os editais de concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares foram publicados nesta sexta-feira (14/5), somando 170 vagas.

Saúde

O concurso relativo ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/S Sau) a funcionar na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), oferece 122 vagas. Confira o edital completo aqui.

Há chances de diversas áreas, entre elas farmácia, odontologia, anestologia, cardiologia, oncologia, ginecologia, geriatrias, entre outros.

Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição no site www.esfcex.eb.mil.b r , entre 16 de junho e 4 de agosto, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150.

O curso terá as seguintes etapas e fases: exame intelectual (EI), verificação documental preliminar, inspeção de Saúde (IS), exame de Aptidão Física (EAF), avaliação psicológica (Avl Psc), de revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

O exame intelectual está previso para 12 de setembro de 2021.

Quadro complementar e Capelães

O concurso relativo ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM) a funcionarem na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), oferece 48 vagas. Confira aqui o edital completo.