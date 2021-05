Fhemig contrata profissionais da saúde para atuação temporária em BH

(foto: Foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press) A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu novo processo seletivo para contratação temporária de três profissionais da área da saúde, de nível médio e nível superior. As oportunidades são para técnicos de enfermagem (duas) e enfermeiros generalistas (uma).





Após contratados, os profissionais deverão atuar no Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte. Os salários variam entre R$ 1.393,35 a R$ 3.464,43 para jornada de 30 a 40 horas semanais. Vale ressaltar que as contratações serão temporárias e terão duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.





Os interessados poderão se inscrever das 9h de 28 de maio às 17h de 11 de junho, pelo site da Fhemig . Os candidatos serão avaliados por avaliação de currículos e experiência profissional e entrevista, prevista para ser realizada de 17 a 22 de junho.

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer