RioSaúde abre processo seletivo com salários de R$ 4,4 mil a R$ 11 mil

Profissionais com mais de 60 anos interessados em participar da seleção devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19 (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press) A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) anunciou, nesta segunda-feira (7/6), a realização de um novo processo seletivo destinado à admissão de profissionais para atuação no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no bairro Leblon.





As seis vagas ofertadas são para médico UTI adulto (5) e médico UTI adulto rotina (1). Com uma jornada de trabalho de doze a trinta horas semanais, a remuneração irá variar entre R$ 4.411,65 a R$ 11.029,13, acrescido de gratificação.





Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter: registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREM-RJ), mínimo de 1 ano de experiência na área de terapia intensiva; e/ou título de residência ou título de especialista em terapia intensiva.





Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 7 a 13 de junho de 2021, via internet, no site da prefeitura do Rio . Vale lembrar que profissionais com mais de 60 anos devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19.





O contrato temporário dos aprovados será vigente por doze meses, contados a partir da data de homologação. Leia o edital clicando aqui