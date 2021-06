Para a Marinha são 263 vagas (foto: CryptoSkylark /Pixabay )



Devido à pandemia que o Brasil ainda enfrenta, muitas provas tiveram de ser adiadas em 2020. No entanto, para o segundo semestre deste ano, estão previstos concursos em diversas áreas, com mais de 54 mil vagas em todo país. Entre elas, para a Marinha Brasileira.



Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) Devido à pandemia que o Brasil ainda enfrenta, muitas provas tiveram de ser adiadas em 2020. No entanto, para o segundo semestre deste ano, estão previstos concursos em diversas áreas, com mais deem todo país. Entre elas, para a









54 mil vagas no segundo semestre de 2021





Com a retomada dos concursos públicos em todo país, a Estratégia Concursos notou aumento de 20% no número de alunos durante a pandemia. "Oferecemos mais de 15 mil cursos on-line, que auxiliam alunos de todo país que seguem estudando de casa ou que passaram a fazer isso por conta da pandemia. As provas suspensas vão retomar com força neste segundo semestre de 2021, então poder contribuir com o sucesso e a realização do sonho dos nossos alunos nos enche de orgulho", afirma Heber Carvalho, CEO da Estratégia Educacional.





lista completa e atualizada pode ser conferida no link: e atualizada pode ser conferida no link: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concursos-2021/