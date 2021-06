Edital de concurso da Pefoce com 510 vagas é retificado; veja o que mudou

(foto: Pefoce/Divulgação) O concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), com 510 vagas imediatas para o nível superior, teve sua primeira retificação publicada. As principais alterações foram nos requisitos de um dos cargos e no pedido de isenção de taxa. Veja!





Houve retificação no requisito do cargo de perito legista de classe A nível I (Farmácia). Agora, para a ocupação é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro profissional equivalente ativo.





Com relação à solicitação de isenção, o edital de retificação dispõe que para fins de pedido de isenção de taxa de inscrição, o candidato amparado nas formas previstas no subitem 7.4.8.2, deverá, obrigatoriamente, ter realizado sua inscrição no período de 7 a 20 de junho de 2021.





Ainda, o candidato inscrito no período de 07 a 20 de junho de 2021, que deseja requerer a isenção de sua taxa de inscrição, deverá acessar no site da banca Idecan, o link disponível para essa solicitação, durante o período de 8 a 21 de junho de 2021, para formalizar sua solicitação.





O documento também retifica alguns subitens do edital de abertura com relação ao exame de capacidade física. Veja aqui!

O concurso

As inscrições ficarão abertas até 8 de julho, pelo site da banca. O concurso oferece 510 vagas imediatas para o nível superior nas carreiras de auxiliar de perícia, perito legista, médico legista e perito criminal. A remuneração varia de R$ 3.629,72 a R$ 10.125,89.





Os candidatos passarão por cinco etapas de seleção: prova escrita (objetiva e discursiva), exame de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional. Saiba os detalhes!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer