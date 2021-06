Cebraspe prorroga prazo para interposição de recursos do concurso da PF

(foto: PF/Divulgação)

O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Veja tudo sobre o concurso aqui!

A Polícia Federal e o Cebraspe prorrogaram o prazo para a interposição de recursos contra os gabaritos da prova discursiva do concurso público com 1.500 vagas. Agora, o prazo segue até as 18 horas de 16 de junho de 2021. Veja o comunicado completo aqui. Segundo o documento, o motivo considera a disponibilização incompleta do padrão de resposta definitivo da prova discursiva para o cargo de delegado da PF.O Cebraspe informou também que, após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. O padrão de resposta definitivo da prova discursiva atualizado já está disponível no site da banca