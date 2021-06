Concurso do CFQ é retomado e novo cronograma é publicado

(foto: Foto: CFQ/Divulgação) O concurso público do Conselho Federal de Química (CFQ), suspenso em maio, teve novo cronograma de atividades publicado! De acordo com o documento, divulgado no site da banca Iades , as provas presenciais serão aplicadas em 5 de setembro.

Confira algumas datas:

Disponibilização do comprovante definitivo de inscrição e divulgação dos locais de prova para todos os cargos - 25 de agosto

Dia de aplicação das provas objetivas e discursivas - 5 de setembro

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas - 6 de setembro

Período para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas - 8 e 9 de setembro

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas - 1° de outubro

Divulgação dos gabaritos definitivos das provas objetivas - 1° de outubro

Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas objetivas - 4 e 5 de outubro

Divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para a avaliação das provas discursivas - 11 de outubro

Divulgação dos resultados preliminares das provas discursivas - 13 de outubro

Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas discursivas - 14 e 15 de outubro

Resultado da final da prova discursiva e convocação para a entrega da documentação relativa à avaliação curricular e de experiência profissional - 22 de outubro





O concurso

Realizado pela banca Iades, o concurso público do CFQ conta com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva. A seleção havia sido suspensa em maio devido ao avanço da covid-19 no Distrito Federal. Os interessados puderam se inscrever até 20 de abril. As oportunidades são todas para o nível superior, com salário de R$ 8.951,25 e lotação em Brasília.





O concurso público contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter meramente classificatório. Saiba mais!





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer