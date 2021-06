Odontoprev, Andrade Gutierrez, Certisign, SoftwareOne e Sofyts têm vagas

Grandes empresas anunciam programas de estágio e processo seletivo (foto: mohamed Hassan/Pixabay )



A Companhia de Estágios, um dos principais players no mercado de recrutamento e seleção e responsável pelo desenvolvimento de programas de atração de talentos para mais de 300 empresas, está com diversos programas de estágio abertos. A Companhia de Estágios, um dos principais players no mercado de recrutamento e seleção e responsável pelo desenvolvimento de programas de atração de talentos para mais de 300 empresas, está com diversosabertos.





As empresas Odontoprev, Andrade Gutierrez, Certisign, SoftwareOne e Sofyts anunciaram recentemente a abertura de inscrições para vagas de estágio.



Confira abaixo os detalhes.





1 - Odontoprev





A operadora de planos odontológicos está com oito vagas abertas para o seu programa de estágio. O programa de desenvolvimento, com 12 meses de duração, é composto por treinamentos comportamentais e técnicos, acompanhamento do RH com rodas de conversas e feedbacks estruturados, além de mentoria com equipe sênior da empresa. As oportunidades são para Alphaville (SP) e também para formato home office, a depender da vaga.



Para participar do processo seletivo, o candidato precisa estar cursando graduação, com término previsto para dezembro de 2022. Entre as áreas de atuação estão: gestão financeira, compras, compliance, marketing, recursos humanos e tecnologia da informação.



O início está previsto para agosto deste ano. Além da bolsa-auxílio, os estagiários contarão com benefícios como: vale-transporte, vale-refeição e alimentação, assistências médica e odontológica, seguro de vida, GymPass; ZenKlub e parcerias com universidades e escolas de idiomas.





Bolsa-auxílio: R$ 1.800

Prazo de inscrição: 30/6

2 - Andrade Gutierrez





O programa de estágio da Andrade Gutierrez, uma das maiores empresas de engenharia da América Latina, busca atrair talentos dispostos a desenvolver projetos para um futuro melhor. Ao longo do programa, o estagiário terá a oportunidade de potencializar competências técnicas e comportamentais por meio de temas estruturados para promover seu desenvolvimento.



Entre os cursos elegíveis para as vagas de São Paulo estão as áreas de exatas, administração de empresas, economia, comunicação e engenharias civil, elétrica, mecânica e de produção. Para Belo Horizonte são elegíveis os cursos de administração de empresas, ciências contábeis e engenharias civil, mecânica e de produção.



A companhia oferece assistência médica; seguro de vida; vale-transporte; vale-refeição ou alimentação. Há possibilidade de efetivação.





Bolsa-auxílio: R$ 1.900 (alunos de 1° ano) e R$ 2.200 (alunos de 2° ano)

Prazo de inscrição: 16/06

3 - Certisign









Bolsa-auxílio: de R$ 1800 a R$ 2500

Prazo de inscrição: 21/06





4 - SoftwareOne





A multinacional suíça, com presença em quase 90 países e especialista em soluções de softwares e tecnologia de nuvem, está recrutando estudantes para atuar em um ambiente de trabalho flexível, com educação continuada e possibilidade de intercâmbio.



O estagiário SoftwareONE irá encontrar portas abertas, relação olho no olho e reconhecimento. No programa de estágio da empresa, os jovens dedicam 20% de seu dia a atividades diárias e 80% aos projetos de melhoria digital.



Entre os pré-requisitos estão: inglês avançado e formação em engenharia, sistemas, redes ou afins (a partir do 1º período). Já entre os benefícios estão: 13º bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição e reembolso para estudos.





Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 08/06

5 - Sofyts





Empresa de vendas de papéis para higiene pessoal no Brasil e dona de marcas como Kitchen e Elite, a multinacional chilena busca estagiários para atuar em unidades de São Paulo, Mogi das Cruzes (SP) e Caieiras (SP).



Com duração de 12 meses, o programa de estágio funciona da seguinte forma: 70% de foco no trabalho, 20% no relacionamento e 10% em capacitação técnica. Para concorrer às vagas, basta estar cursando a partir do 2º ano em humanas ou exatas. Espanhol ou inglês intermediário são diferenciais.



Entre os benefícios estão: auxílio-transporte, assistência médica, 13º salário, vale-alimentação, day-off no aniversário e direito a duas folgas para usufruir como quiser, sem desconto.





Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 25/06

Para saber mais sobre a Companhia de Estágios: www.ciadeestagios.com.br