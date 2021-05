Cenibra abre inscrições para o programa de estágio 2021/2022

O início do estágio será em julho deste ano, com duração de até dois anos (foto: Cenibra/Divulgação)



Estão abertas as inscrições para o Programa Profissional do Futuro – Estágio Cenibra 2021/2022. O objetivo é atrair talentos dos mais diferentes perfis que desejem trabalhar em uma empresa cujo propósito é transformar o dia a dia das pessoas por meio da tecnologia e da sustentabilidade.



O processo seletivo será 100% virtual. Serão ofertadas vagas para cursos técnicos e de graduação, com atuação nas áreas industrial, florestal e administrativa.



O início do estágio será em julho deste ano, com duração de até dois anos. Haverá vagas extensivas a pessoas com deficiência.





Poderão participar do processo os estudantes matriculados no curso durante o período de contrato de estágio, com formação prevista entre julho e dezembro de 2022, preferencialmente. Os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.





Para se candidatar, o estudante deve acessar https://cenibra.gupy.io , ler o Regulamento e escolher a vaga pela qual tem interesse.





Benefícios





A Cenibra oferece diversos benefícios, como: bolsa auxílio-estudante, transporte seletivo para as cidades da região, uniforme, seguro obrigatório e alimentação. Ao longo do estágio, será disponibilizada aos estudantes uma série de treinamentos do Programa de Desenvolvimento da Universidade Corporativa Cenibra (UCC), o que favorecerá a ampliação dos conhecimentos, novas habilidades e atitudes e promoverá o crescimento pessoal e profissional.





Para a estudante Isadora Isdoibia de Miranda, estagiar na Cenibra é uma chance única de desenvolver habilidades profissionais. “O estágio atual me oferece oportunidades para completar a minha formação acadêmica, por meio da capacitação teórica e da prática de atividades compatíveis com a carreira, agregando assim valor ao meu desenvolvimento profissional”, relata.



Institucional





Sediada em Belo Oriente (MG), a Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra é uma das grandes produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. A empresa está presente em 54 municípios de Minas Gerais.



Além dos impostos que recolhe e dos empregos que gera, a Cenibra desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas.