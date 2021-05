Danone abre inscrições para programa de estágio

Inscrições até o dia 18 de junho (foto: makieni777/Pixabay )



A Danone abre inscrições para o Programa de Estágio do segundo semestre 2021 e reforça seu compromisso de promover a diversidade inclusiva e gerar impacto socioambiental positivo no meio ambiente e na sociedade.



Por meio do programa, a companhia busca cada vez mais criar um ambiente no qual cada um traga suas singularidades com orgulho e se sinta à vontade para expressá-las.



O objetivo é encontrar pessoas que tenham maior sintonia com a Danone e com a vaga, além de se identificarem com o propósito e as causas da companhia, priorizando competências comportamentais e fit cultural.



A novidade no Programa de Estágio 2021 é que será conduzido integralmente pelo time da Danone, sem o auxílio de nenhuma consultoria, utilizando o software de recrutamento e seleção da Kenoby - e após o processo, será formado um banco de talentos para uso da Danone durante o ano, podendo gerar oportunidades para os inscritos além do programa. As vagas são para trabalhar em São Paulo e Poços de Caldas e disponíveis para todas as áreas da empresa.









"Estamos empolgados com esse programa em particular por ser a primeira vez que a Danone vai conduzir internamente. Nosso desejo é ter cada vez mais pessoas que se identifiquem com nosso propósito e queiram causar impacto em um ambiente inclusivo com espaço para empreender e inovar", comenta Pollyana Padua, head de talentos e diversidade da Danone."Utilizar o software de recrutamento e seleção da Kenoby é uma grande vantagem e diferencial, pois para os candidatos que não passarem para essas vagas, entrarão para um banco de talentos que a Danone poderá utilizar ao longo do ano para outras oportunidades que surgirem fora desse processo", finaliza Pollyana Padua.





Para concorrer a uma vaga é necessário estar matriculado e cursar o penúltimo ou último ano do ensino superior, ter conhecimentos de lógica e vontade de se desenvolver e encarar grandes desafios.



CRONOGRAMA DO ESTÁGIO

Abertura das inscrições: 27/5 - 18/6

Teste on-line: 27/5 - 24/6

Convocações de Dinâmica: 28/6 - 2/7

Dinâmica: 5/7 - 9/7

Painel on-line com gestores e RH: 5/7 - 9/7

Entrevista onl-ine final: 5/7 - 9/7

Resultado: 12/7 - 17/7

Início: - 9/8

Para se candidatar, acesse:

https://jobs.kenoby.com/estagiodanone

DIVERSIDADE INCLUSIVA





Com as mudanças nos processos de seleção, a Danone amplia o alcance da diversidade inclusiva, conceito criado pela empresa para definir o movimento interno que busca criar uma herança de inovação própria ao permitir que cada colaborador faça parte das metas, tanto em um contexto global, quanto local.



A diversidade inclusiva norteia o trabalho de todas as equipes e permite a constante troca de experiências e pontos de vista. O conceito vai ao encontro da revolução alimentar defendida pela Danone, que visa motivar o maior número de pessoas, incluindo os colaboradores, a ter um estilo de vida balanceado e a adotar práticas mais saudáveis em seu cotidiano.