As candidatas terão até o dia 17 de junho para fazer a inscrição (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O banco BV está com as inscrições abertas para a segunda edição de seu programa de estágio exclusivo para pessoas que se identificam com o gênero feminino, o "Elas Por Elas". Com 60 vagas em mais de 13 áreas, a iniciativa contará com processo seletivo às cegas e sem filtros. A escolha é feita independentemente de idade ou faculdade.



O banco BV está com as inscrições abertas para a segunda edição de seu programa depara pessoas que se identificam com o gênero feminino, o "Elas Por Elas". Com 60 vagas em mais de 13 áreas, a iniciativa contará com processo seletivo às cegas e sem filtros. A escolha é feita independentemente de idade ou faculdade.

inscrição pelo site As candidatas terão até o dia 17 de junho para fazer apelo site http://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-bancobv e concorrer a vagas que contam com benefícios como plano médico e odontológico, vale-refeição, alimentação e transporte, Gympass, horário e dress code flexível, além de folga de aniversário.





Para participar, a estudante precisa se identificar com o gênero feminino (mulher cis ou trans), estar cursando graduação, com formação prevista a partir de dezembro 2022, ser curiosa, conectada e corajosa, um dos princípios da organização.



As inscrições valem para todos cursos de graduação.







VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E EQUIDADE





"Essa iniciativa reafirma o compromisso do BV com a diversidade e equidade de gênero. Essa é uma prioridade para nós, presente em nossos compromissos de ESG para 2030", diz Ana Paula Tarcia, diretora de pessoas e cultura do banco BV.





A primeira edição do programa "Elas Por Elas" contou com mais de 2.600 inscrições para 57 vagas.