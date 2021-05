Ipiranga libera inscrições para Programa Master Trader. Salário de R$ 8 mil

Para se candidatar, é preciso ter inglês fluente (foto: Gerd Altmann/Pixabay)





No dia 7 de junho, a Ipiranga encerra as inscrições do Programa Master Trader Ipiranga. São oito vagas para quem deseja trabalhar na área de trading da empresa. O programa oferece uma aceleração do desenvolvimento de competências para o negócio, além da criação de um pipeline com objetivo de formar especialistas.



Os candidatos aprovados já começam no programa em julho. O processo seletivo é totalmente on-line.





Para participar, os interessados devem ser graduados entre três e cinco anos nos seguintes cursos: engenharias, agronomia, administração, economia, matemática, física, química, estatística e áreas afins.



Além disso, é preciso ter inglês fluente e ter experiência profissional em supply chain, logística, comex ou mercado financeiro. É desejável ter experiência em trading ou inteligência em trading, bem como disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro.



O salário é de R$ 8 mil e conta com os benefícios como participação nos resultados, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, Dress code livre, entre outros.









"A Ipiranga está passando por grandes transformações, com o objetivo de se preparar para o potencial de crescimento alavancado pelas mudanças do mercado de combustível no Brasil. Nesse processo seletivo, queremos atrair profissionais que já tenham experiência na área e estejam em busca de desenvolver suas habilidades. Estamos em busca de talentos que agreguem ao nosso time com conhecimentos sólidos, não só em suas áreas de atuação, mas com uma visão macro do negócio, sempre alinhados com nossos valores e cultura organizacional", conta Luciana Domagala, diretora de pessoas e sustentabilidade da Ipiranga.





As inscrições acontecem pelo site https://ipiranga.across.jobs/ e é preciso ficar de olho nas etapas de seleção do processo, que contará com provas on-line, check up de competências, testes de inglês e Excel e, por último, entrevista com a área de RH e os gestores.



OITENTA ANOS DE HISTÓRIA

Com mais de 80 anos de história, a Ipiranga é uma das maiores redes de distribuição de combustíveis do Brasil. Sua trajetória é marcada pela inovação, tanto em produtos e serviços, quanto em engajamento e conexão com o público.



Atualmente, comercializa combustíveis para mais de 7 mil postos espalhados pelo Brasil. Além disso, conta com mais de seis mil clientes de grande porte que utilizam os produtos da empresa para atividades da indústria e as maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e serviços automotivos, a AmPm e o Jet Oil.