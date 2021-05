Seleção com 320 vagas e salário de até R$ 14 mil é aberta no Rio Grande do Sul

(foto: Freepik)

Um novo processo seletivo com 320 vagas temporárias foi aberto pela Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul. As chances são todas para profissionais da área da saúde, do nível médio ao superior.

O edital conta com oportunidades para médicos (40 e 20 horas), enfermeiro, técnico em enfermagem e técnico em fiscalização. Após contratados, os funcionários receberão salário de R$ 2.130,85 a R$14.148,25.





As inscrições ficarão abertas somente por dois dias, das 12h do próximo sábado (29/05) até às 12h de segunda-feira (31). As inscrições devem ser feitas por meio de envio de ficha de inscrição , disponibilizada no site da prefeitura . Não há taxa de participação.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículos e experiência profissional, feita de forma remota. Os contratos terão duração de três meses, podendo ser prorrogados por igual período uma única vez.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer