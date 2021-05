Exército reabre concurso com mais de 1000 vagas para sargentos

O Exército Brasileiro reabriu o período de inscrições do concurso público para ingresso na Escola de Sargentos das Armas (ESA). O edital oferece 1.100 vagas para sargentos homens e mulheres distribuídas nas áreas geral, música e saúde, no âmbito nacional.

Os interessados poderão se inscrever por meio de ficha de inscrição no site da ESA , de 7 a 16 de junho. A taxa é de R$ 95.

A avaliação contará com provas objetiva e de redação, agendadas para 3 de outubro de 2021 para todos os participantes. O novo cronograma do concurso pode ser conferido no Diário Oficial da União desta terça-feira (25/05), das páginas 22 a 24.