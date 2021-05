Concurso em Minas Gerais prorroga inscrições para mais de 3.300 vagas

(foto: CB/D.A Press)

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS), prorrogou as inscrições do processo seletivo simplificado com objetivo de atender ao contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (Smed). São ofertadas 3.367 vagas em diferentes funções. A seleção é organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ( IBFC) . Os salários variam entre de R$ 1.103,63 e R$ 1.421,26.