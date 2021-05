A foodtech Liv Up tem 60 vagas para todo o Brasil em várias áreas

Seleção de 2019 (foto: Liv Up/Divulgação)



A foodtech Liv Up está com mais de 30 vagas abertas somente na área de tecnologia em todo o Brasil. Ao todo são 60 vagas, com a possibilidade de trabalho remoto ou flexível.



A startup tem se destacado não apenas pelo crescimento, mas por sua cultura diversa e inovadora, que oferece um ambiente com grande potencial de desenvolvimento profissional e local de trocas e interações entre pessoas com os mesmos propósitos e valores.





Tatiana Ottenio, head de engenharia de software na Liv Up, comenta que "a oportunidade de fazer parte de uma empresa em franco crescimento me desafia a crescer na mesma velocidade para criar sistemas inovadores e ágeis que olhem para as questões de forma humana. É algo que está no DNA da Liv Up, um diferencial de ser coerente de ponta a ponta com o propósito que prega, e com um time que se importa e se conecta com ele de forma genuína."









A Liv Up nasceu com o propósito de revolucionar o setor de alimentação e tem como objetivo se tornar o destino de quem quer comer e viver melhor. Focada em criar soluções que unam a liberdade de experimentação com a capacidade de crescimento, a foodtech tem apresentado um forte ritmo de crescimento, dobrando de tamanho a cada ano.





