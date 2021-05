Sciensa abre 200 vagas de trabalho em São Paulo

(foto: Pixabay)





A Sciensa, empresa de transformação digital, abriu vagas de trabalho em São Paulo para contratação de 200 colaboradores até o fim deste ano. As oportunidades são para as áreas de trainee, arquitetura de soluções, engenharia de dados, recrutador de tecnologia, entre outras.









Karina Cruz, que já foi trainee e hoje é desenvolvedora front-end da Sciensa, fala sobre a sua experiência na empresa: "Ao ser contratada, já fui alocada para um projeto com um time de ótimos profissionais, participei de todas as reuniões e do desenvolvimento de diversas tarefas. Isso tudo foi acontecendo naturalmente porque eu sabia que tinha alguém me acompanhando, tirando todas as minhas dúvidas, revisando minhas demandas e sempre mostrando o melhor caminho”.





Com uma cultura que prega diversidade, inclusão e colaboração, conforme a Sciensa, a empresa acredita que a tecnologia é fundamental para tornar o mundo um lugar melhor.



“A Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a equipe, por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos para fazer parte da empresa”, informa.





Inclusive, Felipe Oliveira, fundador e CEO da Sciensa, a inclusão social trata-se de uma estratégia fundamental para desenvolver a responsabilidade social e motivar o bom relacionamento entre as equipes.





A Sciensa lembra, ainda, que a empresa já criou cases de sucesso para grandes empresas, como Magalu, XP Investimentos, Grupo CVC, Porto Seguro, Gerdau, Genial Investimentos, Santander, Itaú, entre outras. Por isso, "fazer parte da organização garante que os novos colaboradores adquiram experiência e vivência em rotinas com grandes marcas e profissionais do mercado de trabalho", diz a instituição.





Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 200 profissionais. Para o CEO Felipe Oliveira, dobrar a quantidade de funcionários, inclusive com a abertura de vagas exclusivas para cisgênero e transgênero, é uma das grandes metas.



Além disso, após o processo de trainee, a maioria dos jovens são contratados efetivamente, tornando o número ainda maior. "Nós compreendemos que após formar colaboradores de alta performance, eles podem manter seu desenvolvimento e evolução profissional aqui dentro."





Jorge Hecherat, que foi trainee da Sciensa, conta a sua experiência na empresa: "Sinto muito orgulho de fazer parte dessa história, pois com eles, tive a oportunidade de iniciar minha carreira, me desenvolver e crescer profissionalmente".