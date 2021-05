SulAmérica abre inscrições para o programa de estágio

Todo o processo seletivo será feito de forma on-line e o trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de home office (foto: Reprodução Internet)



Quer fazer parte do time #SangueLaranja da SulAmérica e ajudar a construir uma sociedade com muito mais saúde integral? Para isso basta se candidatar no programa de estágio #SeIntegra. Quer fazer parte do time #SangueLaranja da SulAmérica e ajudar a construir uma sociedade com muito mais saúde integral? Para isso basta se candidatar no programa de#SeIntegra.





A companhia busca universitários do Rio de Janeiro e de São Paulo com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Estão abertas vagas para estudantes de diferentes cursos, como administração de empresas, contabilidade, direito, economia, design, engenharia de produção, estatística, matemática, ciências atuariais, comunicação social, TI, entre outros.

inscrições vão até o dia 23 de maio pelo site Asvão até o dia 23 de maio pelo site https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-sulamerica . Todo o processo seletivo será feito de forma on-line e o trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de home office. O programa tem duração de dois anos.





O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de outros benefícios, como seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e seguro de vida para acidentes pessoais. Para quem excede as expectativas, há, ainda, o programa "Estagiário Nota 10", que, além do reconhecimento, gera um aumento no valor da bolsa-auxílio.





E mais: a companhia valoriza a diversidade e respeita o jeito de ser de cada um. Na SulAmérica, o colaborador decide o seu dress code, de acordo com o seu estilo e sua agenda.





Quer saber como é estagiar na SulAmérica?





"Eu escolhi a SulAmérica por ser uma empresa que está há muito tempo no mercado e com ótimas recomendações, entre elas por ser uma companhia que preza pelo cuidado com os seus colaboradores, o que comprovei aqui dentro", conta Alessandra Ribeiro, de 24 anos, estudante de ciências atuariais e efetivada no fim de abril para a área de análise de custos.



"Uma das coisas mais importantes que a SulAmérica tem é o foco em reter talentos, com processos internos que permitem também a migração entre as áreas. A expectativa com a companhia daqui para frente é de crescimento pessoal e profissional", afirma.





"Está sendo uma contribuição e tanto na minha formação, pois tive acesso a um mundo mais amplo e integrado, tendo contato com diversas áreas de negócio, o que é bem ‘fora da bolha’ a que eu estava acostumada nos escritórios onde trabalhei. Isso me trouxe uma visão mais estratégica do Direito. Aqui, estou em um ambiente de trabalho que equilibra seriedade e descontração, porque foge um pouco daquele padrão corporativo, já que podemos contar com um dress code flexível. Além disso, aqui são tolerantes com as tatuagens, o que nos permite ser mais livres nas escolhas que fazemos", diz Alessandra Brandão, de 22 anos, estudante de direito.





"Além da oportunidade de trabalhar em uma companhia em constante evolução, no dia a dia de trabalho admiro a liberdade e o respeito entre as pessoas. O aprendizado é amplo e vai desde as tecnologias disponíveis às soft skills", diz Vinicius Oliveira, de 23 anos, estudante do curso de ciência e tecnologia com ênfase em ciências da computação e estagiário há três meses do time de advanced analytics. "Foi uma boa surpresa ver que a empresa agrega e utiliza as melhores ferramentas e metodologias da área de tecnologia", completa.





"Acredito que, além da empresa nos escolher, nós também precisamos selecionar bem o local onde iremos ingressar. Aqui, sou tratado com igualdade pelos diversos níveis da companhia. Também me senti motivado ao saber do 'Estagiário Nota 10', além dos programas de integração, com diversos assuntos relevantes como comunicação não violenta, técnicas de apresentação e design thinking" diz Lucca Forti, de 22 anos , estudante de engenharia de produção, que, depois de um ano e oito meses de estágio, acaba de ser efetivado a analista de Projetos. "Me sinto realizado com esta oportunidade, principalmente quando olho para trás e enxergo o quanto evoluí. Agora chegou a hora de encarar novos desafios".