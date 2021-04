Cargill tem 200 vagas para seu programa de estágio 2021

O programa pode ter duração de seis meses a dois anos e busca estudantes das áreas de exatas, humanas e biológicas (foto: Brooke Cagle/Unsplash)



A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, dará início a mais uma edição do seu Programa de Estágio nível superior, que neste ano conta com 200 vagas em diferentes cidades do Brasil.



Estudantes do ensino superior (educação a distância, tecnólogo e presencial), com formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, têm até o dia 4 de maio para realizar as inscrições pelo site uma das maiores empresas de alimentos do mundo, dará início a mais uma edição do seu Programa de Estágio nível superior, que neste ano conta com 200 vagas em diferentes cidades do Brasil.Estudantes do(educação a distância, tecnólogo e presencial), com formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, têm até o dia 4 de maio para realizar as inscrições pelo site http://novostalentoscargill.com.br/





Desde 2017, a Cargill vem inovando o modo de recrutar novos talentos por meio de um processo seletivo com mais etapas virtuais que envolvem game de competências, teste de inglês e dinâmica com a consultoria realizados on-line.



Dessa forma, a participação do estudante é facilitada independentemente de onde esteja. No processo de 2021 serão três etapas, sendo a triagem de currículos, dinâmica de grupo on-line com a Cia. de Talentos e avaliação final da Cargill, de forma oculta.





"Na Cargill, colocamos as pessoas em primeiro lugar. Por isso, a diversidade e inclusão estão presentes em nossa cultura. Os gestores são preparados para formar e gerenciar equipes diversificadas em ambientes inclusivos, além de desenvolver um ambiente em que todas as pessoas sejam capazes de pensar e interagir de maneira aberta e franca", explica Luciana Giuranno, líder de talent acquisition da Cargill para América Latina.





duração de seis meses a dois anos, busca estudantes das áreas de exatas, humanas e biológicas, com níveis variados de fluência em inglês e conhecimento do pacote office - de acordo com a necessidade da área.



O processo admissional será entre junho e julho e a expectativa de início é em agosto de 2021. Os (as) estagiários(as) contarão com bolsa auxílio compatível com o mercado e os benefícios, que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio transporte, GymPass, cartão alimentação de Natal e vale-refeição ou refeitório no local de trabalho.







Confira a lista de cidades participantes:





Balsas, Barreiras (MA);

Chapecó (SC);

Porto Velho (RO);

Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães (BA);

Catalão, Goiânia, Goianira, Itumbiara, Jatai, Montividiu, Rio Verde, Vianópolis (GO);

Água Boa, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Sorriso (MT);

Campo Grande, Chapadão do Sul, Sidrolandia, Três Lagoas (MS);

Pato de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Unaí (MG);

Altamira, Itaituba, Santarém (PA);

Castro, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, Toledo (PR);

Campinas, Itapira, Mairinque, Porto Ferreira, São Paulo (SP).