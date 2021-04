Johnson & Johnson abre inscrições para programa de estágio 2021

A proficiência no idioma é necessária para algumas vagas (foto: Brooke Cagle/Unsplash)



Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio do 2º semestre da Johnson & Johnson, companhia global de saúde. Podem se candidatar estudantes com previsão de conclusão de curso entre julho de 2022 e julho de 2023, de todos os cursos: bacharelado, EAD, licenciatura e tecnólogo. Estão abertas as inscrições para odo 2º semestre da Johnson & Johnson, companhia global de saúde. Podem se candidatar estudantes com previsão de conclusão de curso entre julho de 2022 e julho de 2023, de todos os cursos: bacharelado, EAD, licenciatura e tecnólogo.





A Johnson & Johnson tem três divisões de negócios no Brasil: a Medical Devices, de dispositivos médicos; a Janssen, braço farmacêutico que lidera o desenvolvimento de uma das vacinas contra a COVID-19; e a Consumer Health, divisão de consumo que leva saúde e inovação às pessoas no mundo todo, por meio de grandes marcas.



Assim como nos processos de estágio e trainee do primeiro semestre, o inglês continua não sendo uma exigência para todas as posições, a proficiência no idioma é necessária apenas para algumas vagas que serão sinalizadas ao longo do processo.





inscrições podem ser feitas pelo link



As vagas, nas unidades de São Paulo e São José dos Campos, são para várias áreas de atuação, como supply chain (planejamento, manufatura, engenharia, qualidade, logística, entre outras), comercial (marketing, pesquisa & desenvolvimento, inteligência de mercado, vendas, assuntos regulatórios) e corporativo (finanças, jurídico, compras, TI e compliance). Aspodem ser feitas pelo link bit.ly/ EstagJnJ As vagas, nas unidades de São Paulo e São José dos Campos, são para várias áreas de atuação, como supply chain (planejamento, manufatura, engenharia, qualidade, logística, entre outras), comercial (marketing, pesquisa & desenvolvimento, inteligência de mercado, vendas, assuntos regulatórios) e corporativo (finanças, jurídico, compras, TI e compliance).





"Buscamos uma nova geração de pessoas protagonistas e com histórias de vida singulares, que possam contribuir para a missão da companhia de transformar a trajetória da saúde no mundo", afirma a diretora de RH da Johnson & Johnson, Betina Lackner.





O estagiário terá inúmeras oportunidades para se desenvolver como indivíduo, a partir de importantes projetos feitos na Johnson & Johnson, como o Conecta, programa liderado por estagiários que realizam iniciativas de grande impacto para esse mesmo público; os Grupos de Afinidade, contribuindo para diversidade, equidade e inclusão na companhia; o Guardiões, para serem embaixadores Johnson & Johnson na universidades; e mentorias, com líderes inspiradores.





O início das atividades para os selecionados será nos meses de julho e agosto de 2021, de forma remota, até que a companhia tenha o direcionamento de retorno às atividades presenciais.





Além da bolsa-auxílio no valor de R$ 1.827,50 para alunos do penúltimo ano de graduação, e R$ 2.150 para quem já está no último ano, a empresa oferece auxílio-transporte, 30 dias de recesso, plano médico, cesta de Natal e descontos em produtos J&J.





Para mais informações, os candidatos podem acessar as redes sociais da empresa: LinkedIn , Facebook e Instagram .





SERVIÇO





Programa: estágio do 2º semestre Johnson & Johnson

estágio do 2º semestre Johnson & Johnson Inscrições: até o dia 17 de abril

até o dia 17 de abril Link: http://mailchi.mp/553666ad2c50/9vnwxkr6p9

http://mailchi.mp/553666ad2c50/9vnwxkr6p9 Site Johnson & Johnson: https://www.jnjbrasil.com.br/