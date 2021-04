Há vagas que não têm exigência de cursos específicos, outras requerem (foto: Orna Wachman/Pixabay )



A VR Benefícios, empresa de vale-alimentação e vale-refeição, abre inscrições para seu programa de estágio 2021. O diferencial deste ano é que, enquanto a sede da empresa estiver fechada, devido à pandemia, os novos estagiários vão trabalhar em home office. E, após a abertura do escritório, os estudantes poderão atuar de forma remota, presencial ou híbrida, dependendo da área e da disponibilidade. empresa de vale-alimentação e vale-refeição, abre inscrições para seu programa de estágio 2021. O diferencial deste ano é que, enquanto a sede da empresa estiver fechada, devido à pandemia, os novos estagiários vão trabalhar em. E, após a abertura do escritório, os estudantes poderão atuar de forma remota, presencial ou híbrida, dependendo da área e da disponibilidade.





vagas de estágio no total. Destas, 26 não têm exigência de cursos específicos, semestre em andamento, idioma ou nota de corte: seis em planejamento, oito em produtos/sucesso do cliente/marketing, três em análise de dados, seis em tecnologia, duas em financeiro e uma em pessoas & cultura.



Há ainda três vagas abertas para as quais é necessária graduação específica: uma vaga em jurídico, com necessidade de cursar direito, e duas vagas em contabilidade & fiscal, com necessidade de cursar ciências contábeis. Os estudantes podem se inscrever de qualquer parte do país.



inscrever, o estudante deve preencher seu perfil no site Para seo estudante deve preencher seu perfil no site http://99jobs.cc/estagio_VRbeneficios2021 . Os selecionados vão participar de uma dinâmica de grupo online e, posteriormente, de uma entrevista com o gestor da área. O estágio entra em vigor a partir de junho.

Além de atuar em uma empresa que passa por um intenso processo de transformação digital e de vivenciar o trabalho com metodologias ágeis em um universo de startup, os estudantes terão o diferencial de receber mentoria individualizada, treinamentos e capacitações em temas atuais de mercado, avaliação de desempenho e feedback formal semestral, possibilidade de rotação entre áreas e desenvolvimento de projeto de estágio.





"Procuramos candidatos que compartilhem dos nossos valores, tenham boa comunicação, adaptabilidade, resiliência, curiosidade e inquietude. Queremos pessoas interessadas em aprender constantemente, porque nosso compromisso é com a formação e desenvolvimento de profissionais e cidadãos", explica João Altman, diretor executivo de Pessoas e Cultura da VR Benefícios.





No próximo 9 de abril, às 16h, o executivo fará uma live no Instagram do Du Migliano, CEO da 99-Jobs (@dumigliano), aberta a todos os interessados. Ele vai contar como é trabalhar na VR Benefícios, o que se espera dos candidatos e como a empresa fará a diferença na carreira dos futuros estagiários.





